Sivasspor'da genç futbolcu Mehmet Albayrak ameliyat edildi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un 20 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Albayrak ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı kampında kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan genç futbolcu "Mehmet Albayrak’a, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş tarafından, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs operasyonu yapıldığı belirtilerek, "Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.