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Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 16:00
  • Giriş: 27.09.2023 16:00
  • Güncelleme: 27.09.2023 16:00
Kaynak: AA
Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, 3. bölge varyasyonları ve taktik oyun ile antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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