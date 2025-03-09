Sivasspor'da iki futbolcu hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

Rakibiyle girdiği pozisyonda kafasına darbe alan ve bilinci kapanan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada Manaj'ın, Göztepe ile oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SİMİC DE HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan Manaj'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Simic de ilk yarıda sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.