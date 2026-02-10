Sivasspor'da İsmet Taşdemir dönemi

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'i getirdi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene Sivasspor Başkanı Burak Özçoban ile teknik direktör İsmet Taşdemir katıldı. Yapılan imza töreninin ardından taraflar, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Başkan Burak Özçoban, deneyimli bir teknik direktörle çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sivasspor'umuzun hedefleri doğrultusunda tecrübeli bir teknik adamla anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsmet hocamıza başarılar diliyoruz. İnşallah birlikte güzel sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı.

Göreve başlamaktan dolayı mutluluğunu dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir ise, "Sivasspor gibi köklü ve büyük bir camiada görev almak benim için büyük bir onur. Hedefimiz, bu büyük taraftara yakışan bir takım izlettirmek" dedi.

İsmet Taşdemir, teknik direktörlük kariyerinde Türk Telekom, Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Başkent Şafak FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediye, Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK'da görev yaptı. (DHA)

FOTOĞRAFLI