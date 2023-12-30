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Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 14:17
  • Giriş: 30.12.2023 14:17
  • Güncelleme: 30.12.2023 14:17
Kaynak: AA
Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 5 gün izin yapan futbolcular, bugün Sivas'ta kulüp tesislerinde toplandı.

Antrenmanda, 5'e 2 pas çalışması ile dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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