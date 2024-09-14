Sivasspor'da Rey Manaj, Gaziantep FK maçı kadrosuna alındı

Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın önceki akşam hastalandığı belirtilerek, "Sporcumuz, sağlık ekibimiz tarafından tedavi edilmiş ve maç kadrosuna alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sakatlıktan çıkan Queensy Menig'in yanı sıra antrenman ve maç eksiği bulunan Fode Koita'nın da maç kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

Milli takımdan sakat dönen Emre Gökay ve Sinan Kaya'nın da Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Sakatlıkları devam eden Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç ve babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Achilleas Poungouras, maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.