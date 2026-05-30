Sivasspor'da yönetim krizi

Sivasspor'da olağan genel kurulda başkan adayı çıkmamasının ardından kulübün yönetimi divan kuruluna devredilirken, yeni yönetimin oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, kulübün geleceği için iş insanları, eski yöneticiler ve kentin önde gelen isimleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek adaylık konusunda temasların devam ettiğini söyledi.

Mevcut yönetimin yeniden aday olmaması ve kongrede başka bir listenin çıkmamasının şehir adına sürpriz olduğunu ifade eden Yavuz, divan kurulunun süreci devralmasının ardından kapsamlı bir görüşme trafiği başlattıklarını kaydetti.

"KURUL NETLEŞMEDİ"

Kulübü yönetmeye talip isimlerin bulunduğunu ancak henüz netleşmiş bir yönetim kurulunun oluşmadığını belirten Yavuz, adaylarla kulübün mevcut durumunu detaylı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Divan kurulu olarak tüm isimlere eşit mesafede olduklarını vurgulayan Yavuz, "Sivasspor'da görev almak isteyen herkese kapımız açık. Amacımız kulübün geleceğini güvence altına alacak güçlü bir yönetim oluşturmak" değerlendirmesinde bulundu.

"İLK HEDEF: DİSİPLİN"

Kulübün mali ve idari açıdan önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Yavuz, yeni yönetimin öncelikli görevinin bu alanlarda disiplin sağlamak olacağını söyledi.

Şehrin birlik içinde hareket etmesi halinde Sivasspor'un mevcut sıkıntıları aşabilecek güce sahip olduğunu belirten Yavuz, gerçekçi bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yavuz ayrıca, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başta olmak üzere kentin çeşitli dinamikleriyle görüşmeler yaptıklarını ve destek konusunda olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Bayram öncesi ilk görüşme turunu tamamladıklarını belirten Yavuz, bayram sonrasında adaylar ve yönetim modelleri üzerinde daha somut adımlar atacaklarını söyledi.

"ADAY YOK DENİLEMEZ"

Yönetim kurulunun şekillenmesi halinde kısa süre içinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınacağını ifade eden Yavuz, "Tamamen aday yok demek doğru olmaz. Elimizde değerlendirdiğimiz 2-3 isim bulunuyor. Önümüzdeki süreçte bu adayların projeleri ve oluşturacakları ekipler netleşecek" dedi.