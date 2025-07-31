Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 31.07.2025 16:22
  • Giriş: 31.07.2025 16:22
  • Güncelleme: 31.07.2025 16:22
Kaynak: AA
Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından koordinasyon ve atletizm odaklı çalışmalar gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, idmanı kuvvet çalışmasıyla tamamladı.

Sivasspor, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

BirGün'e Abone Ol