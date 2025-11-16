Sivasspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Esenler Erokspor, Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak. (DHA)

