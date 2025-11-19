Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

​​​​​​​Sivasspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda karşılaşacak.

