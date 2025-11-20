Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 20.11.2025 15:37
  • Giriş: 20.11.2025 15:37
  • Güncelleme: 20.11.2025 15:37
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Esenler Erokspor ile Özbelsan Sivasspor, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda karşılaşacak.

