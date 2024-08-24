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Sivasspor evinde, Eyüpspor'a 1 -0 yenildi

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta maçında Sivasspor, Eyüpspor’u konuk etti. Sivasspor evinde, Eyüpspor’a  1 -0 mağlup oldu.

Ajans Haberleri
  • 24.08.2024 21:39
  • Giriş: 24.08.2024 21:39
  • Güncelleme: 24.08.2024 21:43
Kaynak: ANKA

Süper Lig’de 3. hafta maçında Sivasspor, Eyüpspor’u konuk etti.

Sivasspor evinde, Eyüpspor’a  1-0 mağlup oldu.

Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor-Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19:15’te başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Konuk takım Eyüpspor, 8. dakikada Ahmed Kutucu’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Eyüpspor deplasmanda 3 puanı tek golle aldı.

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