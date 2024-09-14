Sivasspor evinde, Gaziantepspor'u 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının açılış karşılaşmasında Sivasspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17:00’da başlayan mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

Ev sahibi Sivasspor, 37. dakikada Rey Manaj, 69. dakikada Keita Balde Diao ve 83. dakikada Murat Paluli’nin attığı golle Gaziantepspor’u 3-2 yendi ve 3 puanın sahibi oldu. Konuk takım Gaziantepspor’un gollerini 6. dakikada Alexandru Maxim penaltıdan ve 88. dakikada Kenan Kadro kaydetti.