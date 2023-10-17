Sivasspor evindeki şanssızlığını Kasımpaşa karşısında kırmak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, bu sezon iç sahadaki ilk galibiyeti ligde oynayacakları Kasımpaşa karşısında almayı hedeflediklerini söyledi.

Çetin, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere, ligde geride kalan haftalarda talihsiz maçlar oynadıklarını aktardı.

Özellikle iç sahada kazanabilecekleri maçlarda puan kayıpları yaşadıklarını belirten Çetin, "Birkaç puanımız daha olsaydı çok farklı yerlerde olabilirdik. Bazen sahada her şeyi tam olarak yapıyorsunuz ama istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bazen de eksik yapıyorsunuz, sonucu alıyorsunuz. Futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.

Çetin, geçen maçlardaki puan kayıplarını telafi etmeye çalışacaklarını dile getirerek, "Kazanıp üstüne koyup lig arasına kadar iyi bir puan toplama hedefimiz var. İnşallah onu da başaracak kalitede oyuncu kalitemiz var. Oyuncu arkadaşlarımızın istekleri bunu alacak seviyede. Doğru yapmaya devam ederek sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.