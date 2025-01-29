Sivasspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.