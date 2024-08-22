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Sivasspor, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Ajans Haberleri
  • 22.08.2024 23:51
  • Giriş: 22.08.2024 23:51
  • Güncelleme: 22.08.2024 23:51
Kaynak: İHA
Sivasspor, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.


Öte yandan yeni transfer Samuel Moutoussamy’i de çalışmalarda yer aldı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor ile Eyüpspor cumartesi günü saat 19.15’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

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