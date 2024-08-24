Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girdi.
Net Global Sivasspor ile ikas Eyüpspor, yarın saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.