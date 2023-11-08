Sivasspor, Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Çetin, ligde geçen hafta oynadıkları Yukatel Adana Demirspor maçında çok pozisyon bulmalarına rağmen bir puan aldıklarını, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Ligin 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Çetin, "Ne yaptığını bilen, daha kompakt oynayan bir takım. Son haftalarda yükselen bir performansları var. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.

Rakiplerini analiz etmeye çalıştıklarını vurgulayan Çetin, "Fatih Karagümrük maçında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Skor nasıl olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı.