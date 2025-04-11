Sivasspor- Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Bein Sports boykot listesinde mi?

Lide Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kritik bir deplasmana çıkıyor. Peki Fenerbahçe'nin maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçında hangi hakem düdük çalacak ve yardımcıları kimler olacak? Fenerbahçe ve Sivasspor'un form durumu nedir? Maça dair tüm bilgiler şöyle:

SİVASSPOR- FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Fenerbahçe maçında orta hakem olarak Yasin Kol görev alacak. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci olurken, dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olarak açıklandı.

SİVASSPOR'UN SON 6 MAÇ SONUCU

Sivasspor oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sivasspor topladığı 31 puanla 16'ncı sırada ve küme düşme hattında yer alıyor.

Sivasspor'un oynadığı son 6 maçın skorları şöyle:

Rizespor 1-1 Sivasspor (5 Nisan)

(5 Nisan) Sivasspor 5-1 Adana Demirspor (29 Mart)

(29 Mart) Hatayspor 3-2 Sivasspor (16 Mart)

(16 Mart) Sivasspor 3-1 Göztepe (9 Mart)

(9 Mart) Başakşehir 1-0 Sivasspor (3 Mart)

(3 Mart) Sivasspor 0-1 Bodrumspor (25 Şubat – Türkiye Kupası)

FENERBAHÇE'NİN SON 6 MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ikisi Avrupa Ligi, biri ise Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 6 maçın 3'ünü kazandı, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde ise Fenerbahçe son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin son 6 maçının skorları şöyle:

Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor (6 Nisan)

(6 Nisan) Fenerbahçe 1-2 Galatasaray (2 Nisan – Türkiye Kupası)

(2 Nisan – Türkiye Kupası) Bodrumspor 2-4 Fenerbahçe (28 Mart)

(28 Mart) Fenerbahçe 0-0 Samsunspor (17 Mart)

(17 Mart) Rangers 0-2 Fenerbahçe (13 Mart – Avrupa Ligi)

(13 Mart – Avrupa Ligi) Fenerbahçe 1-3 Rangers (6 Mart – Avrupa Ligi)

FENERBAHÇE - SİVASSPOR ARASINDAKİ SON 6 MAÇ

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan son 6 maçın 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Maçların skorları ise şöyle:

Fenerbahçe 4-0 Sivasspor (2024/25 Süper Lig)

(2024/25 Süper Lig) Sivasspor 2-2 Fenerbahçe (2023/24 Süper Lig)

(2023/24 Süper Lig) Fenerbahçe 4-1 Sivasspor (2023/24 Süper Lig)

(2023/24 Süper Lig) Fenerbahçe 3-0 Sivasspor (2022/23 Türkiye Kupası)

(2022/23 Türkiye Kupası) Sivasspor 0-0 Fenerbahçe (2022/23 Türkiye Kupası)

(2022/23 Türkiye Kupası) Sivasspor 1-3 Fenerbahçe (2022/23 Süper Lig)

FENERBAHÇE VE SİVASSPOR'DA SAKAT OYUNCULAR

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maç öncesinde iki takımda da önemli eksikler dikkat çekiyor. Sivasspor’da kaleci Djordje Nikolic, menisküs problemi nedeniyle kadroda yer alamayacak. Forvet hattında etkili olan Bengali Koita ise adale yırtığı sebebiyle forma giyemeyecek. Ayrıca orta saha oyuncusu Emrah Başsan'ın durumu maç saatinde netleşecek; oyuncu "şüpheli" olarak listeleniyor.

Fenerbahçe’de ise savunma hattında önemli eksikler var. Genç stoper Jayden Oosterwolde, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, bir diğer savunmacı Rodrigo Becao da ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle takımdan uzak. Bu eksikler, her iki takımın kadro derinliğini ve maç stratejisini doğrudan etkileyebilir.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor Fenerbahçe Süper Lig maçı 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar sahaya alınmayacak, maç misafir takım seyircisiz oynanacak. Sivasspor Fenerbahçe maçı Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

BEİN SPORTS BOYKOT LİSTESİNDE Mİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Lideri Özgür özel bir boykot listesi yayınladı. Boykot edilecek kanallar listesinde Bein Sports yer almıyor.