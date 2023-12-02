Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Yiğidolar, 5’e 2 pas çalışması, sınırlı alan oyun ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda karşılaşacak.