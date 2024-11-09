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Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 14:21
  • Giriş: 09.11.2024 14:21
  • Güncelleme: 09.11.2024 14:21
Kaynak: AA
Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde 21 futbolcu yer aldı.

İstanbul'da kamp yapacağı otele geçen Sivassporlu futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor'un kafilesinde Djordje Nikolic, Ali Şaşal Vural, Uros Radakovic, Noah Sonko Sundberg, Samba Camara, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Murat Paluli, Charis Charisis, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski, Oğuzhan Aksoy, Yılmaz Cin, Azizbek Turgunboev, Emrah Başsan, Queensy Menig, Bekir Turaç Böke, Garry Rodrigues, Keita Balde, Fode Koita bulunuyor.

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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