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Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Ajans Haberleri
  • 15.04.2024 14:53
  • Giriş: 15.04.2024 14:53
  • Güncelleme: 15.04.2024 14:53
Kaynak: İHA
Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor’un Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.
Maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 1100 TL
Maraton Alt: 1050 TL
Maraton Üst: 1050 TL
Güney Alt: 800 TL
Güney Üst: 800 TL
Kadın Tribün: 800 TL

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