Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
Kaynak: İHA
Sivasspor’un Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.
Maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 1100 TL
Maraton Alt: 1050 TL
Maraton Üst: 1050 TL
Güney Alt: 800 TL
Güney Üst: 800 TL
Kadın Tribün: 800 TL