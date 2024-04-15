Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor’un Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.

Maçın bilet fiyatları şöyle:



VIP Alt: 1100 TL

Maraton Alt: 1050 TL

Maraton Üst: 1050 TL

Güney Alt: 800 TL

Güney Üst: 800 TL

Kadın Tribün: 800 TL