Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın bileleri satışı başladı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 558 TL
Maraton Alt ve Üst: 258 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 158 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 158 TL