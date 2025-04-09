Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın bileleri satışı başladı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:



VIP Alt Tribün: 558 TL

Maraton Alt ve Üst: 258 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 158 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 158 TL