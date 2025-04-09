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Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Ajans Haberleri
  • 09.04.2025 13:21
  • Giriş: 09.04.2025 13:21
  • Güncelleme: 09.04.2025 13:21
Kaynak: İHA
Sivasspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın bileleri satışı başladı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 558 TL
Maraton Alt ve Üst: 258 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 158 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 158 TL

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