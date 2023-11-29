Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alanda oyun ve 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
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