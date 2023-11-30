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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 30.11.2023 15:01
  • Giriş: 30.11.2023 15:01
  • Güncelleme: 30.11.2023 15:01
Kaynak: AA
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alanda oyunun ardından idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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