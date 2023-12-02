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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 02.12.2023 15:27
  • Giriş: 02.12.2023 15:27
  • Güncelleme: 02.12.2023 15:27
Kaynak: AA
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alan oyunu ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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