Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışması, sınırlı alan oyunu ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.
Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
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