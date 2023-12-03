Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.