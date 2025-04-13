Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 31. haftasında bugün (13 Nisan 2025 Pazar) dört maç oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) bugün oynanacak karşılaşmalarda görev alacak VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR (Asistan VAR) hakemlerini açıkladı.

Günün maçlarında görev alacak VAR ekipleri şu şekilde:

Kayserispor-Kasımpaşa karşılaşmasında VAR hakemi Gustavo Correia, AVAR hakemi ise Bersan Duran olacak.

Gaziantep FK-Hatayspor mücadelesinde VAR görevini Ferenc Karako, AVAR görevini ise Anıl Usta üstlenecek.

Sivasspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak Markus Schmidt, AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Trabzonspor-Rizespor derbisinde ise VAR hakemi Alejandro Quintero Gonzalez, AVAR hakemi ise Ogün Kamacı olacak.