Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
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Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve eğlence oyunu ile başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray ile Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.