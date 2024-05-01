Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından dar alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.
Bu arada sakatlığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj da takımla idmana katıldı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray ile Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.