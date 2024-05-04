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Sivasspor Galatasaray maçına hazır

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor. bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 04.05.2024 11:32
  • Giriş: 04.05.2024 11:32
  • Güncelleme: 04.05.2024 11:32
Kaynak: İHA
Sivasspor Galatasaray maçına hazır

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. 

Kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul’a giderek kampa girecek.

Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. 

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