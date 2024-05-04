Sivasspor Galatasaray maçına hazır
Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor. bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: İHA
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul’a giderek kampa girecek.
Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.