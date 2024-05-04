Sivasspor Galatasaray maçına hazır

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor. bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri 04.05.2024 11:32 Giriş: 04.05.2024 11:32

Güncelleme: 04.05.2024 11:32 Kaynak: İHA

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