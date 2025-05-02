Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Trendyol Süper Lig’in 34. hafta maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray ile Sivasspor, yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta karşılaşacak.