Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, biletlerin VIP alt 1250, maraton alt ve üst 900, güney alt ve üst ile kadın tribününün 800 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Sivasspor'un Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombinelerin indirimli satışının da devam ettiği belirtildi.

Kombinelerin, VIP alt 4 bin 350, maraton alt ve üst 1745, Osman Seçilmiş güney alt ve üst 875 ve Şeyda Yılmaz kadın tribününün 800 liradan satışa sunulduğu aktarıldı.