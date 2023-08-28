Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Modou Barrow'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Suudi Arabistan Birinci Lig ekiplerinden Al Ahli ile anlaşmaya varıldı.

Sivas'a gelen 30 yaşındaki oyuncu, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.