Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, hücum varyasyonları, sınırlı alanda oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.