Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Bugün Gaziantep'e gidecek olan Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.