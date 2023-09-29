Sivasspor, Hatay maçına hazır
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 7. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sakatlığı geçen Gerson Rodrigues ise antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Sivasspor antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Hatayspor yarın saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.