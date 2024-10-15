Sivasspor, Hatayspor maçına 3 puan için hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, hedefsiz oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

İzni sona eren Achilleas Poungouras, Sivas’a dönerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.