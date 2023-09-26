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Sivasspor - Hatayspor maçının bilet satışı sürüyor

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 12:43
  • Giriş: 26.09.2023 12:43
  • Güncelleme: 26.09.2023 12:43
Kaynak: İHA
Sivasspor - Hatayspor maçının bilet satışı sürüyor

EY Sivasspor ile Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig 7. hafta maçının bilet satışı devam ediyor. 

Sivasspor, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.

30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet satışı ise sürüyor. 

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: 

VIP Alt: 200 TL

Maraton Alt: 150 TL 

Maraton Üst: 150 TL 

Güney Alt: 120 TL 

Güney Üst: 120 TL 

Bayan Tribün: 120 TL 

Misafir Tribün: 150 TL 

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