Sivasspor - Hatayspor maçının bilet satışı sürüyor
Kaynak: İHA
EY Sivasspor ile Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig 7. hafta maçının bilet satışı devam ediyor.
Sivasspor, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.
30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet satışı ise sürüyor.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 200 TL
Maraton Alt: 150 TL
Maraton Üst: 150 TL
Güney Alt: 120 TL
Güney Üst: 120 TL
Bayan Tribün: 120 TL
Misafir Tribün: 150 TL