Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce, 1967 Sivasspor Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri ve taraftarlar, teknik heyet ile futbolculara 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gül verdi.

Teknik direktör Bülent Uygun, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böyle bir günde ziyaret edilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kendileri için her zaman baş tacı olan kadın taraftarların antrenmanlarını ziyaret ettiklerini aktaran Uygun, "İnsanlar öncelikle birbirlerini sevmeli. Ülkemizde de birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hepimizin çok sevdikleri var. Bunlardan biri de nüfus kağıdımızda yazan şehrimizin takımı" dedi.

Kentteki belediye başkan adaylarının da Sivasspor'a destek olduğunu aktaran Bülent Uygun, şunları kaydetti:

"Belediye başkan adaylarımızın hepsine teşekkür ediyordum. Hepsine güzel bir seçim diliyorum. Kazanan Sivas, Sivas halkı ve Sivasspor olsun. Kombine desteği veren adaylarımıza da teşekkür ediyorum. Benim hedefim, hediye aldıkları kombine biletleri çoğaltarak 12 bin kombineyi satmak. Başka Sivas yok. Herkesin bir aşkı var ama Sivas'ın aşkı Sivasspor. Şimdi destek zamanı, herkesi destek olmaya çağırıyorum."

Uygun, Erzincan'da maden ocağı sahasındaki toprak kaymasının üzüntüsünü de yaşadıklarını belirterek, "İnşallah bir an önce kayıplarımız bulunur, kurtarılırlar diye dua ediyoruz." ifadesini kulandı.