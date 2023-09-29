Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.