Sivasspor ile Kayserispor 34. randevuda

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in son haftasında karşılaşacağı Kayserispor ile 34. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00’da 4 Eylül Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 33 karşılaşmada taraflar sahadan 11’er kez sahadan galip ayrılırken, 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda kırmızı beyazlı ekip rakip fileleri 44 kez havalandırırken, kalesinde ise 54 gol gole engel olmadı. Sezonun ilk yarısı Kayseri’de oynanan müsabakada Sivasspor, rakibini 3-1’lik skor ile mağlup etmişti.

Sivasspor’u 2005-2006 sezonunda deplasmanda 5-0 yenen Kayserispor, iki ekip arasındaki maçlarda en farklı skora imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidolar’ı 2009-2010’da 4-2, 2010-2011’de 4-1 ve 2011-2012’de 6-2 mağlup etti.



Zorlu mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Mert Bulut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.