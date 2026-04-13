Sivasspor – İstanbulspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken, 29. haftanın açılış mücadelesi futbolseverlerin dikkatini Sivas’a çeviriyor. Sivasspor ile İstanbulspor arasında oynanacak kritik karşılaşma, hem üst sıraları hem de alt hattı yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle “Sivasspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…

SİVASSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor arasındaki mücadele 13 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak.

SİVASSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

SİVASSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN ÖNEMİ VE TAKIMLARIN HEDEFİ

Sivasspor, ligde üst sıralara tırmanmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi ekip, kendi sahasında oynayacağı bu mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak avantaj yakalamak istiyor.

İstanbulspor ise ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Deplasmanda alınacak puan ya da puanlar, takım için büyük önem taşıyor.

PUAN DURUMU VE GENEL GÖRÜNÜM

Takım Puan Sıralama Sivasspor 50 9. İstanbulspor 40 16.

SİVASSPOR’UN İÇ SAHA AVANTAJI

Sivasspor, kendi sahasında oynadığı maçlarda daha etkili bir performans sergilemesiyle biliniyor. Bu nedenle İstanbulspor karşısında sahaya daha özgüvenli çıkması bekleniyor.

İSTANBULSPOR’UN DEPLASMAN STRATEJİSİ

İstanbulspor’un bu zorlu deplasmanda öncelikli hedefi puan kaybetmemek olacak. Savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla gol araması bekleniyor.

