Sivasspor, İstanbulspor maçına odaklandı

SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ligin 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacakları maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Aliağa FK ile oynayacakları maçta ligde az süre alan oyunculara forma şansı tanıyacağını belirtti.

Ligde çok zorlu bir virajda olduklarını vurgulayan Altıparmak, "Bu virajda bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Alt taraftan burayı zorlayabilecek oyuncularımızın olduğunu düşünüyoruz, kupa maçı onlar için de çok iyi bir imkan olacak. Amacımız kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek." dedi.

Altıparmak, ligde İstanbulspor ile deplasmanda çok zorlu bir maça çıkacaklarını anımsatarak "Bu maçın önemini daha da artırmak istiyorsak kazanıp bir an önce hem rahatlayıp hem de yukarıdaki kısa vadeli hedeflerimize çok çabuk ulaşmış olacağız. Sonrasında ilk yarının bitimine 2 haftalık periyod kalacak. Bizim bütün amacımız ilk yarı bitine kadar alabileceğimiz kadar puanları alıp devre arasında da inşallah yapacağımız transferlerle ikinci yarıya hazır bir halde girmek istiyoruz. Bu anlamda öncelikle yarınki kupa maçı, sonrasında da İstanbulspor maçına hazırlanacağız. Bütün maçlarımız çok önemli." diye konuştu.

Rakipleri İstanbulspor'un teknik direktör değişikliği yaşadığını anlatan Altıparmak, hoca değişimlerinin her zaman takımlar için pozitif etki yaptığını dile getirdi.

Altıparmak, Sivasspor'un transfer yasağının kaldırılmasıyla devre arasında eksik görülen mevkilere oyuncu almayı planladıklarını belirterek "Hedefimiz eğer yukarıysa, üst ligse bunun için hem transferleri yapacağız hem de oyun olarak daha fazlasını yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Özbelsan Sivasspor, Aliağa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.