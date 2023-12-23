Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın kendi evinde karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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