Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor kafilesi Diyarbakır’a gitti

Ajans Haberleri
  • 23.08.2025 15:57
  • Giriş: 23.08.2025 15:57
  • Güncelleme: 23.08.2025 15:58
Kaynak: İHA
Sivasspor kafilesi Diyarbakır’a gitti

Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor kafilesi Diyarbakır’a gitti.

Trendyol 1. Lig’in 3. hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak Diyarbakır’a gitti.

Kamp yapacağı otele geçecek kırmızı-beyazlılar, burada maç saatini bekleyecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 21.30’da Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol