Sivasspor kafilesi Diyarbakır’a gitti
Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor kafilesi Diyarbakır’a gitti.
Trendyol 1. Lig’in 3. hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak Diyarbakır’a gitti.
Kamp yapacağı otele geçecek kırmızı-beyazlılar, burada maç saatini bekleyecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 21.30’da Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaşacak.