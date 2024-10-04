Sivasspor kafilesi İzmir’e ulaştı
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi, İzmir’e gitti.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın saat 16.00’da Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’nin konuğu olacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle İzmir’e gitti.
Kırmızı-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Djordje Nikolic, Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uras Radakovic, Noah Sonko Sundberg, Samba Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Charis Charisis, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski, Özkan Yiğiter, Talha Şeker, Alex Pritchard, Azizbek Turgunboev, Queensy Menig, Bekir Turaç Böke, Garry Rodrigues, Keita Balde, Fode Koita."