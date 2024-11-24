Sivasspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı
Sivasspor, Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: ANKA
Sivasspor, Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13:30’da başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetti.
Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.