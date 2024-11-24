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Sivasspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı

Sivasspor, Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 17:29
  • Giriş: 24.11.2024 17:29
  • Güncelleme: 24.11.2024 17:30
Kaynak: ANKA

Sivasspor, Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile  Kasımpaşa karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13:30’da başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetti.

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve  Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

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