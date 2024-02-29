Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 29.02.2024 13:50
  • Giriş: 29.02.2024 13:50
  • Güncelleme: 29.02.2024 13:50
Kaynak: İHA
Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. 

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün İstanbul’a gidecek. 

Kasımpaşa ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak. 

BirGün'e Abone Ol