Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün İstanbul’a gidecek.
Kasımpaşa ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak.