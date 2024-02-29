Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
Kaynak: AA
Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a gidecek.
Kasımpaşa ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.