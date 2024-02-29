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Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 29.02.2024 14:00
  • Giriş: 29.02.2024 14:00
  • Güncelleme: 29.02.2024 14:00
Kaynak: AA
Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

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